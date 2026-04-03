Фінські військові опублікували інструкції для громадян, як впізнати потенційно небезпечний дрон

Збройні сили Фінляндії опублікували роз’яснення для громадян, які мають допомогти відрізнити потенційно небезпечний військовий безпілотник від цивільного.

Основним критерієм називають розмір апарата – якщо це сірий або чорний БпЛА літакового типу і без світлових індикаторів, то він дуже ймовірно військового призначення.

У випадку виявлення будь-якого апарата на землі його закликають сприймати як потенційно небезпечний, не наближатися та повідомляти про знахідку на номер 112. Також просять не публікувати фото знахідки та її геолокацію у соцмережах і не підпускати туди інших людей.

Як відомо, у період інтенсивних нальотів українських БпЛА на російські порти Усть-Луга, Приморськ і Виборг на Балтійському морі деякі апарати залетіли у повітряний простір країн Балтії, декілька впали на території Латвії, в Естонії та у Фінляндії. У всіх випадках ніхто не постраждав.

Безпілотники, які розбилися у Фінляндії, ідентифікували як Ан-196 "Лютий".

В МЗС України перепросили перед партнерами за ці випадки і кажуть, що найімовірніше причиною стала дія російських засобів РЕБ.

У Фінляндії після цього розгорнули додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.