Финские военные опубликовали инструкции для граждан, как опознать потенциально опасный дрон

Вооруженные силы Финляндии опубликовали разъяснения для граждан, которые должны помочь отличить потенциально опасный военный беспилотник от гражданского.

Финские военные опубликовали инструкцию по различению между гражданским и потенциально опасным военным беспилотником на случай, если люди увидят или найдут на земле такой аппарат.

Основным критерием называют размер аппарата – если это серый или черный БпЛА самолетного типа и без световых индикаторов, то он очень вероятно военного назначения.

В случае обнаружения какого-либо устройства на земле просят рассматривать его как потенциально опасное, не приближаться к нему и сообщать о находке по номеру 112. Также просят не публиковать фотографии находки и её геолокацию в социальных сетях и не подпускать туда других людей.

Как известно, в период интенсивных налетов украинских БпЛА на российские порты Усть-Луга, Приморск и Выборг на Балтийском море некоторые аппараты залетели в воздушное пространство стран Балтии, несколько упали на территории Латвии, в Эстонии и в Финляндии. Во всех случаях никто не пострадал.

Беспилотники, которые разбились в Финляндии, идентифицировали как Ан-196 "Лютый".

В МИД Украины извинились перед партнерами за эти случаи и говорят, что, вероятнее всего, причиной стало действие российских средств РЭБ.

В Финляндии после этого развернули дополнительные радиолокационные системы на юго-востоке страны.

Финская спецслужба предупредила, что Россия уже использует в своей пропаганде ситуацию с украинскими дронами.