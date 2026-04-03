В лісі на південному заході Польщі знайшли безпілотник

У лісі в Стрелецькому повіті Опольського воєводства Польщі перехожий натрапив на безпілотний літальний апарат.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Опольська поліція повідомила в п'ятницю вдень про інцидент в одному з лісів у Стрелецькому повіті у східній частині Опольського воєводства. Перехожий під час прогулянки знайшов там дрон і негайно повідомив силовиків.

Поліція, яка прибула на місце, підтвердила повідомлення. Потім на місце прибуло кілька підрозділів пожежної охорони.

Правоохоронці оточили територію. Введено заборону на вхід стороннім особам.

"У заходах беруть участь співробітники поліції Стрелецького повіту, поліцейські Воєводського управління поліції в Ополі, а також пожежники з Катовіце, Державна пожежна охорона зі Стрелець-Опольських та з Кендзижина-Козля. Усі дії проводяться відповідно до чинних процедур. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення походження та власника знайденого дрона", – повідомила поліція.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Уламки російських БпЛА досі знаходять у різних частинах країни. У першій половині березня повідомляли про виявлення невідомого безпілотника на території шахти у Великопольському воєводстві Польщі.

Згодом правоохоронці заявили, що знайдений дрон, ймовірно, був останнім із безпілотників, які влетіли в повітряний простір Польщі у вересні минулого року і потім розшукувалися службами.