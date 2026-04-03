В лесу на юго-западе Польши нашли беспилотник

В лесу в Стрелецком повете Опольского воеводства Польши прохожий наткнулся на беспилотный летательный аппарат.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Опольская полиция сообщила в пятницу днем об инциденте в одном из лесов в Стрелецком повете в восточной части Опольского воеводства. Прохожий во время прогулки нашел там дрон и немедленно сообщил силовикам.

Полиция, прибывшая на место, подтвердила сообщение. Затем на место прибыло несколько подразделений пожарной охраны.

Правоохранители оцепили территорию. Введен запрет на вход посторонним лицам.

"В мероприятиях принимают участие сотрудники полиции Стрелецкого повета, полицейские Воеводского управления полиции в Ополе, а также пожарные из Катовиц, Государственная пожарная охрана из Стрелец-Опольских и из Кендзыжина-Козля. Все действия проводятся в соответствии с действующими процедурами. Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление происхождения и владельца найденного дрона", – сообщила полиция.

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

Обломки российских БпЛА до сих пор находят в разных частях страны. В первой половине марта сообщали об обнаружении неизвестного беспилотника на территории шахты в Великопольском воеводстве Польши.

Впоследствии правоохранители заявили, что найденный дрон, вероятно, был последним из беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года и затем разыскивались службами.