Молдова наростила потужності відновлюваної генерації до понад 1 ГВт
У Молдові потужність генерації відновлюваної енергії перевищила позначку в 1 ГВт.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили у Національному центрі стійкої енергетики CNED.
За даними центру, Молдова вже подолала поріг у 1,34 ГВт для генерації енергії з відновлюваних джерел. Це вже у 13 разів більші потужності, ніж п’ять років тому.
Протягом 2025 року в країні досягли 980 МВт, на 444 МВт більше, ніж станом на кінець 2024 року.
Найбільше зростання відбувається за рахунок сонячних електростанцій, на другому місці – вітрові.
У Бельгії за підсумками 2025 року частка відновлюваної енергії майже зрівнялась із атомною.
Норвегія виділить 8 млн євро підтримки компаніям, які інвестують у проєкти у сфері відновлюваної енергетики та постачання ліків в Україні.