Молдова наростила потужності відновлюваної генерації до понад 1 ГВт

Новини — П'ятниця, 3 квітня 2026, 17:49 — Марія Ємець

У Молдові потужність генерації відновлюваної енергії перевищила позначку в 1 ГВт. 

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявили у Національному центрі стійкої енергетики CNED.

За даними центру, Молдова вже подолала поріг у 1,34 ГВт для генерації енергії з відновлюваних джерел. Це вже у 13 разів більші потужності, ніж п’ять років тому.

Протягом 2025 року в країні досягли 980 МВт, на 444 МВт більше, ніж станом на кінець 2024 року.  

Найбільше зростання відбувається за рахунок сонячних електростанцій, на другому місці – вітрові. 

