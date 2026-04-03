Молдова нарастила мощности возобновляемой генерации до более 1 ГВт
В Молдове мощность генерации возобновляемой энергии превысила отметку в 1 ГВт.
Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Национальном центре устойчивой энергетики CNED.
По данным центра, Молдова уже преодолела порог в 1,34 ГВт для генерации энергии из возобновляемых источников. Это уже в 13 раз больше мощности, что была пять лет назад.
В течение 2025 года в стране достигли 980 МВт, на 444 МВт больше, чем по состоянию на конец 2024 года.
Наибольший рост происходит за счет солнечных электростанций, на втором месте – ветровые.
