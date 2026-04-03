Молдова нарастила мощности возобновляемой генерации до более 1 ГВт

В Молдове мощность генерации возобновляемой энергии превысила отметку в 1 ГВт.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Национальном центре устойчивой энергетики CNED.

По данным центра, Молдова уже преодолела порог в 1,34 ГВт для генерации энергии из возобновляемых источников. Это уже в 13 раз больше мощности, что была пять лет назад.

В течение 2025 года в стране достигли 980 МВт, на 444 МВт больше, чем по состоянию на конец 2024 года.

Наибольший рост происходит за счет солнечных электростанций, на втором месте – ветровые.

В Бельгии по итогам 2025 года доля возобновляемой энергии почти сравнялась с атомной.

Норвегия выделит 8 млн евро поддержки компаниям, которые инвестируют в проекты в сфере возобновляемой энергетики и поставки лекарств в Украине.