СМИ: США спасли одного из пилотов истребителя, сбитого над Ираном

Спецподразделения США обнаружили и спасли одного из членов экипажа американского истребителя, сбитого над Ираном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Поиски еще одного пилота продолжаются, сообщили источники.

Иран также разыскивает двух членов экипажа американского истребителя и предлагает награду тем, кто их найдет.

По словам израильского чиновника, Израиль отменил запланированные удары по Ирану, чтобы не мешать поисково-спасательным операциям США.

Иранские СМИ первыми сообщили о сбивании американского самолета, что может быть первым таким случаем с начала войны в Иране. Судя по опубликованным фото, речь идет об истребителе F-15.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.

Издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое будет предусматривать прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.