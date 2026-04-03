В НАТО раскрыли подробности предстоящего визита Рютте в США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон с 8 по 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Альянса.

Сообщается, что 8 апреля генсек НАТО встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также с государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом.

На следующий день Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонда Рональда Рейгана.

А с 10 по 12 апреля он посетит встречу Бильдербергской группы – закрытую конференцию влиятельных политиков, бизнесменов, военных и ученых из Европы и Северной Америки.

Отметим, что визит генсека НАТО в Вашингтон и его встреча с Трампом состоятся на фоне серьезного обострения риторики американского президента в адрес Альянса.

На днях Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО.

Ранее американский президент сказал, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе США и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.