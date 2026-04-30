Британия и еще девять стран создают "дополнение к НАТО" для сдерживания РФ на море

Великобритания совместно с девятью странами Европы создает объединение для сдерживания будущих угроз со стороны России, исходящих от "морской границы" на севере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главнокомандующий Королевскими ВМС адмирал Гвин Дженкинс, которого цитирует The Guardian.

Дженкинс отметил, что, несмотря на затянувшийся кризис на Ближнем Востоке, где Ормузский пролив остается закрытым после американо-израильской войны в Иране, "Россия, как и прежде, представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности".

По его словам, 10 членов Объединенных экспедиционных сил (JEF) на прошлой неделе подписали меморандум о намерениях по созданию "многонациональных морских сил", которые будут выступать "дополнением к НАТО".

В состав альянса войдут Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония. Возможность присоединиться к альянсу также рассматривает Канада.

"За последние два года количество вторжений России в наши воды выросло почти на треть", – заявил главнокомандующий британскими ВМС, добавив, что, по его мнению, у Великобритании "на севере есть открытая морская граница с Россией".

Целью новых морских сил, которыми "при необходимости" будет руководить военный штаб Великобритании в Нортвуде, станут совместные учения и подготовка.

Они также будут "предназначены для немедленного ведения боевых действий в случае необходимости, с реальными возможностями, реальными планами войны и реальной интеграцией", отметил Дженкинс.

Между тем СМИ сообщили, что решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера разрешить британским военным проводить досмотр судов так называемого "теневого флота" России не оказало заметного влияния на количество судов, проходящих через британские воды.

В конце марта Стармер согласился, что Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании теперь смогут перехватывать суда "теневого флота" России.

В ответ в России пригрозили Великобритании последствиями.