Мерц впевнений у своїх відносинах з Трампом попри його заяви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що впевнений у своїх відносинах із президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на критичні зауваження з боку останнього.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Мерц зазначив, що між ним і Трампом ведеться "конструктивний діалог".

"Особисті стосунки між американським президентом і мною залишаються – принаймні, з моєї точки зору – такими ж добрими, як і раніше. Ми, як і раніше, ведемо конструктивний діалог один з одним", – сказав він.

Це сталося після того, як Трамп розкритикував Мерца за критику американських атак на Іран. "Він не знає, про що говорить", – написав Трамп про Мерца на своїй платформі Truth Social.

Мерц, якого безпосередньо не запитали про висловлювання Трампа, підтвердив свою позицію, заявивши, що у нього "з самого початку були сумніви щодо того, що там затіяли з війною в Ірані".

Він чітко дав це зрозуміти, сказав канцлер.

"Ми в Німеччині та в Європі значно страждаємо від наслідків, наприклад, закриття Ормузької протоки. Це безпосередньо впливає на енергопостачання та економічні показники. "І в цьому відношенні я закликаю до врегулювання цього конфлікту", – додав Мерц.

Критика Трампа на адресу Мерца пролунала після його заяв про те, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Мерц вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями.

А нещодавно Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.