Мерц уверен в своих отношениях с Трампом, несмотря на его заявления

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уверен в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на критические замечания со стороны последнего.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Мерц отметил, что между ним и Трампом ведется "конструктивный диалог".

"Личные отношения между американским президентом и мной остаются – по крайней мере, с моей точки зрения – такими же хорошими, как и раньше. Мы, как и раньше, ведем конструктивный диалог друг с другом", – сказал он.

Это произошло после того, как Трамп раскритиковал Мерца за критику американских атак на Иран. "Он не знает, о чем говорит", – написал Трамп о Мерце на своей платформе Truth Social.

Мерц, которого напрямую не спросили о высказываниях Трампа, подтвердил свою позицию, заявив, что у него "с самого начала были сомнения относительно того, что там затеяли с войной в Иране".

Он четко дал это понять, сказал канцлер.

"Мы в Германии и в Европе значительно страдаем от последствий, например, закрытия Ормузского пролива. Это напрямую влияет на энергоснабжение и экономические показатели. И в этом отношении я призываю к урегулированию этого конфликта", – добавил Мерц.

Критика Трампа в адрес Мерца прозвучала после его заявлений о том, что иранское руководство унижает весь американский народ.

Мерц в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне, подчеркнув, что Вашингтон также не имеет четкой стратегии в отношении переговоров с иранцами.

А недавно Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.