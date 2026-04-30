ЗМІ: британський депутат надавав юридичні послуги компанії підсанкційних олігархів РФ

Колишній генеральний прокурор Англії та Уельсу Джеффрі Кокс отримав 93 тисячі фунтів стерлінгів за надання юридичних послуг компанії з Люксембургу, серед акціонерів якої є двоє підсанкційних російських олігархів.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Кокс, чинний депутат-консерватор, який був головним юридичним радником колишніх прем'єр-міністрів Терези Мей та Бориса Джонсона, задекларував 62 години роботи для ABH Holdings S.A. з грудня минулого року в Реєстрі фінансових інтересів членів парламенту Великої Британії. Російські олігархи Михаїл Фрідман та Петр Авен вказані як акціонери компанії, що надає банківські та фінансові послуги.

Обох чоловіків було внесено до санкційного списку Великої Британії в березні 2022 року у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, причому їхні ролі в ABH Holding були зазначені серед причин, наведених для їхнього включення.

Компанія була визнана "суб’єктом, що здійснює діяльність у секторі, який має стратегічне значення для уряду Росії, а саме у секторі фінансових послуг Росії", заявив тоді уряд Великої Британії.

Фрідман подав низку судових позовів проти європейських урядів щодо рішень про санкції через механізм врегулювання спорів між інвесторами та державами (ISDS).

Реєстр фінансових інтересів членів парламенту не розкриває жодних подробиць щодо юридичних консультацій, наданих Коксом, а також не вказує, чи пов’язані вони зі справою Фрідмана за процедурою ISDS проти Великої Британії.

Колишній генеральний прокурор від Консервативної партії раніше зазнавав критики за прибуткову юридичну діяльність, яку він здійснював, перебуваючи на посаді депутата парламенту Великої Британії. У 2021 році повідомлялося, що Кокс провів місяць у Карибському басейні, де представляв уряд Британських Віргінських островів у справі про ймовірну корупцію.

Варто зазначити, нещодавно Словаччина намагалася виключити двох російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова зі списку санкцій ЄС.

Про виключення зі списку Усманова словацького прем'єра Роберта Фіцо просив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Однак жодна з країн ЄС не висловила заперечень щодо списку санкцій.