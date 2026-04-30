СМИ: британский депутат оказывал юридические услуги компании, принадлежащей олигархам из РФ

Бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс получил 93 тысячи фунтов стерлингов за оказание юридических услуг компании из Люксембурга, среди акционеров которой есть два подсанкционных российских олигарха.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Кокс, действующий депутат-консерватор, который был главным юридическим советником бывших премьер-министров Терезы Мэй и Бориса Джонсона, задекларировал 62 часа работы для ABH Holdings S.A. с декабря прошлого года в Реестре финансовых интересов членов парламента Великобритании. Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен указаны в качестве акционеров компании, предоставляющей банковские и финансовые услуги.

Оба мужчины были внесены в санкционный список Великобритании в марте 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году, причем их роли в ABH Holding были указаны среди причин, приведенных для их включения.

Компания была признана "субъектом, осуществляющим деятельность в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в секторе финансовых услуг России", заявило тогда правительство Великобритании.

Фридман подал ряд судебных исков против европейских правительств в отношении решений о санкциях через механизм урегулирования споров между инвесторами и государствами (ISDS).

Реестр финансовых интересов членов парламента не раскрывает никаких подробностей относительно юридических консультаций, предоставленных Коксом, а также не указывает, связаны ли они с делом Фридмана по процедуре ISDS против Великобритании.

Бывший генеральный прокурор от Консервативной партии ранее подвергался критике за прибыльную юридическую деятельность, которой он занимался, находясь на посту депутата парламента Великобритании. В 2021 году сообщалось, что Кокс провел месяц в Карибском бассейне, где представлял правительство Британских Виргинских островов в деле о предполагаемой коррупции.

Стоит отметить, что недавно Словакия пыталась исключить двух российских олигархов из списка санкций ЕС – Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Об исключении Усманова из списка словацкого премьера Роберта Фицо просил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Однако ни одна из стран ЕС не высказала возражений по поводу санкционного списка.