Президент Литви про погрози Трампа скоротити чисельність військ у Німеччині: "Боляче бачити"

Після того як президент США Дональд Трамп заговорив про ймовірне скорочення чисельності американських військовослужбовців у Німеччині, глава Литви Гітанас Науседа заявив, що йому прикро бачити такі розбіжності.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Трамп оголосив, що США наразі вивчають можливість скорочення чисельності своїх військ, розгорнутих у Німеччині.

Трамп погрожував скоротити чисельність американських військовослужбовців, дислокованих у Німеччині, ще під час свого першого терміну.

Наразі в Європі дислоковано близько 86 тисяч американських військовослужбовців, з яких близько 39 тисяч перебувають у Німеччині. У зв’язку з ротацією особового складу, проведенням навчань та з інших причин ця цифра постійно змінюється.

"Я, чесно кажучи, не буду приховувати, що мені боляче бачити такі розбіжності. Я роблю висновок, що все починається з риторики і все закінчується риторикою", – заявив Науседа.

Нові погрози Трампа з’явились на тлі його публічної суперечки з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зокрема, у понеділок канцлер Німеччини заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ.

Мерц вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями.

У відповідь Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".