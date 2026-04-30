Президент Литвы об угрозах Трампа сократить численность войск в Германии: "Больно видеть"

После того как президент США Дональд Трамп заговорил о вероятном сокращении численности американских военнослужащих в Германии, глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что ему обидно видеть такие разногласия.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Трамп объявил, что США сейчас изучают возможность сокращения численности своих войск, развернутых в Германии.

Трамп угрожал сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии, еще во время своего первого срока.

Сейчас в Европе дислоцировано около 86 тысяч американских военнослужащих, из которых около 39 тысяч находятся в Германии. В связи с ротацией личного состава, проведением учений и по другим причинам эта цифра постоянно меняется.

"Я, честно говоря, не буду скрывать, что мне больно видеть такие расхождения. Я делаю вывод, что все начинается с риторики и все заканчивается риторикой", – заявил Науседа.

Новые угрозы Трампа появились на фоне его публичного спора с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

В частности, в понедельник канцлер Германии заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ.

Мерц в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне, отметив, что Вашингтон также не имеет четкой стратегии относительно переговоров с иранцами.

В ответ Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".