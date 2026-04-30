Європарламент ратифікував приєднання ЄС до комісії щодо репарацій Росії для України

У четвер, 30 квітня, Європейський парламент під час пленарного засідання у Страсбурзі проголосував за приєднання Європейського Союзу до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) для подальшої виплати Україні та громадянам України репарацій Російською Федерацією.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент підтримав приєднання ЄС до Міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій), що є одним зі стовпів механізму притягнення Росії до відповідальності за збитки, спричинені війною, та до виплати репарацій Україні.

За проголосували 465 євродепутатів з 569 присутніх у залі, проти – 57, утримались – 47.

Тепер останнім кроком на шляху до приєднання ЄС до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України стане затвердження Радою ЄС, яке має відбутися на початку травня.

Як повідомляла "Європейська правда", у 2023 році під егідою Ради Європи було створено міжнародний Реєстр збитків для України. Він є першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму для України для підготовки до виплати Росією репарацій за збитки, нанесені війною.

У грудні 2025 року Євросоюз та понад 30 держав світу підписали Конвенцію про створення міжнародної комісії з розгляду позовів (претензій) про відшкодування збитків Україні.

