Европарламент ратифицировал присоединение ЕС к комиссии по репарациям России для Украины

В четверг, 30 апреля, Европейский парламент во время пленарного заседания в Страсбурге проголосовал за присоединение Европейского Союза к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий) для дальнейшей выплаты Украине и гражданам Украины репараций Российской Федерацией.



Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.



Европарламент поддержал присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков (претензий), что является одним из столпов механизма привлечения России к ответственности за ущерб, причиненный войной, и к выплате репараций Украине.

За проголосовали 465 евродепутатов из 569 присутствующих в зале, против – 57, воздержались – 47.

Теперь последним шагом на пути к присоединению ЕС к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины станет утверждение Советом ЕС, которое должно состояться в начале мая.



Как сообщала "Европейская правда", в 2023 году под эгидой Совета Европы был создан Международный реестр ущерба для Украины. Он является первым компонентом международного компенсационного механизма для Украины для подготовки к выплате Россией репараций за ущерб, нанесенный войной.



В декабре 2025 года Евросоюз и более 30 государств мира подписали Конвенцию о создании международной комиссии по рассмотрению исков (претензий) о возмещении ущерба Украине.



