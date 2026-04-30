Єврокомісія позивається проти Чехії та Угорщини щодо законодавства про ордери на арешт

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Єврокомісія звернулася до Суду ЄС, вимагаючи від Чехії та Угорщини належно відобразити у національному законодавстві рамкове рішення про виконання європейських ордерів на арешт.

Цьому передувало багато років письмових попереджень – так, Чехії перший лист надіслали ще в кінці 2020 року, Угорщині – у 2021 році.

Чехія відтоді ухвалила певні поправки, проте у Єврокомісії залишилися зауваження, які досі не усунули.

Так само у ЄК залишилися зауваження до угорського закону, попри запевнення Будапешта, що основні вимоги виконано. Зокрема, залишилася розбіжність, через яку угорські суди відмовлять в екстрадиції за європейським ордером, якщо за національним законодавством інкриміновані особі дії не є кримінальним правопорушенням.

Рамкове рішення щодо виконання європейських ордерів на арешт є основним документом, що встановлює спільні процедури та правила на видачу й виконання ордерів, і замінило більш затяжні процедури екстрадиції, які до того існували між країнами-членами.

Окрім цього, ЄК подає проти Угорщини до Суду ЄС за ще одним питанням – щодо невідповідності статтям 49 і 54 Договору про функціонування ЄС угорського податкового режиму для роздрібної торгівлі. На практиці це означає, що іноземні ритейлові компанії, які заходять в Угорщину, сплачують суттєво вищі податки з обороту, ніж національні компанії, які працюють як мережа франшиз, при цьому іноземним не можна зробити так само.

Єврокомісія надіслала перше попередження Угорщині у 2024 році, Будапешт відтоді продовжує заперечувати, що така практика є порушенням правил ЄС.

