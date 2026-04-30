Еврокомиссия судится с Чехией и Венгрией из-за законов об ордерах на арест

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС по поводу несоответствия законодательства Чехии и Венгрии рамочному решению о европейских ордерах на арест.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС, требуя от Чехии и Венгрии должным образом отразить в национальном законодательстве рамочное решение о выполнении европейских ордеров на арест.

Этому предшествовало много лет письменных предупреждений – так, Чехии первое письмо прислали еще в конце 2020 года, Венгрии – в 2021 году.

Чехия с тех пор приняла определенные поправки, однако у Еврокомиссии остались замечания, которые до сих пор не устранили.

Так же у ЕК остались замечания к венгерскому закону, несмотря на заверения Будапешта, что основные требования выполнены. В частности, осталось разногласие, из-за которого венгерские суды откажут в экстрадиции по европейскому ордеру, если по национальному законодательству инкриминируемые лицу действия не являются уголовным правонарушением.

Рамочное решение по выполнению европейских ордеров на арест является основным документом, устанавливающим общие процедуры и правила на выдачу и исполнение ордеров, и заменило более затяжные процедуры экстрадиции, которые до того существовали между странами-членами.

Кроме этого, ЕК подает против Венгрии в Суд ЕС по еще одному вопросу – о несоответствии статьям 49 и 54 Договора о функционировании ЕС венгерского налогового режима для розничной торговли. На практике это означает, что иностранные ритейловые компании, которые заходят в Венгрию, платят существенно более высокие налоги с оборота, чем национальные компании, работающие как сеть франшиз, при этом иностранным нельзя сделать так же.

Еврокомиссия направила первое предупреждение Венгрии в 2024 году, Будапешт с тех пор продолжает отрицать, что такая практика является нарушением правил ЕС.

Также Еврокомиссия выдвинула претензии Meta по доступу детей к соцсетям.

Напомним, на этой неделе будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по разблокированию замороженных средств для Будапешта.