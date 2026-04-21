У Польщі кажуть, що знайшли невідому досі братську могилу під час пошуків на Волині

Польський Інститут національної пам'яті заявив, що під час пошукових робіт у колишніх селах Острівки та Воля Островецька у Волинській області знайдено рештки жертв Волинської трагедії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пошукові роботи розпочалися напередодні на підставі дозволів, виданих українською стороною у грудні 2025 року.

Як повідомив Інститут національної пам'яті, у перший день пошукових робіт, що проводилися в Острівках та Волі Островецькій, було знайдено останки жертв злочинів. ІНП повідомив, що було виявлено невідому досі братську могилу.

"На території колишнього господарства Стражиця у Волі Островецькій, у місці, де українські націоналісти у серпні 1943 року вчинили масове вбивство поляків, було виявлено невідому досі братську могилу. Вона розташована за кільканадцять метрів від меморіалу, де у 1992 році було проведено ексгумаційні роботи", – повідомляє ІНП.

Інститут повідомляє, що роботи перебувають на початковому етапі і наразі полягають у виявленні контурів об’єкта. На цей час важко оцінити точний розмір могили. Водночас дослідники не мають сумнівів щодо того, що це масове поховання.

На основі джерел вчені попередньо оцінюють, що на території двох населених пунктів знаходиться близько 350 останків жертв, повідомив доктор Рафал Косьянський з ІНП. Роботи будуть продовжені, і після з'ясування всіх відомостей про це місце ІНП буде домагатися дозволу на проведення ексгумаційних робіт.

Наприкінці 2025 року Мінкульт надав дозволи на пошукові роботи у селах Острівки та Воля Островецька на Волині, а також на продовження досліджень на території колишнього села Пужники на Тернопільщині.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "ЄвроПравді" запевнив, що з боку України не буде ніяких перешкод для пошукових робіт та ексгумацій жертв Волинської трагедії.