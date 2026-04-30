В Еврокомиссии обратились к Фицо и Вучичу: лучше ехать в Киев, и точно не в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич на 9 мая лучше должны поехать в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку, но точно не в Москву.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер, общаясь с журналистами 30 апреля в Брюсселе.



ЕС недоволен тем, что Фицо и Вучич собрались в Москву праздновать 9 мая.



"Что касается 9 мая, как вы знаете, мы празднуем Европу и все, что она представляет, а именно – мир, единство, процветание и безопасность, – все то, чего Россия не придерживается", – заявила Гиппер.

Она подчеркнула, что Россия использует празднование окончания Второй мировой войны в Европе 9 мая "для пропаганды и оправдания полномасштабного вторжения в Украину".

"Высокая представительница (ЕС по иностранным делам Кая Каллас) очень четко заявила, как насчет государств-членов ЕС, так и насчет стран-кандидатов, что, если вы хотите продемонстрировать поддержку, Киев является тем местом, где стоит быть, и точно не Москва", – подытожила пресс-секретарь.



Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказался от своей поездки в Россию.



Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств – Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет через свое воздушное пространство.



В 2025 году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.