Президент Франції Емманюель Макрон у четвер візьме участь у фінальних військових маневрах двох десятків країн "Orion 26".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Військові навчання під егідою Франції стартували 8 лютого на атлантичному узбережжі країни. У них беруть участь військовослужбовці з 24 інших країн, переважно європейських, а також зі США, Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів. Метою навчань є відпрацювання стратегії й тактики ведення сучасної війни.

В останній день маневри відбуватимуться в муніципалітетах Маї-ле-Кам та Сюїпп. Президент Франції стане свідком "фінальної атаки", згідно зі сценарієм навчань, які складаються з чотирьох частин.

Спершу Макрон сяде у бойовий вертоліт NHI NH90, звідки спостерігатиме за авіанальотом безпілотників. Після цього він огляне артилерійські стрільби в Сюїппі.

Третій етап дня навчань відбудеться на навчальному полігоні в Маї-ле-Кам, де президенту покажуть траншеї, при облаштуванні яких було використано досвід українських військових.

В останню чергу Макрон спостерігати за тим, як літак Mirage 2000 скидає навчальну бомбу на стрілецький полігон. Там також проведуть стрільби з гармат Ceasar, а також з танків Leopard і бронетехніки. Президент Франції сяде в машину нового покоління, щоб спостерігати за цією демонстрацією сили.

Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що делегації ЄС готують бюрократичні симуляційні навчання, спрямовані на підготовку до використання положення про взаємну допомогу в разі нападу на одну з країн.

Водночас в деяких країнах-членах ЄС існує побоювання, що обговорення положення про взаємну допомогу в рамках Євросоюзу може дати США привід для скорочення зобов’язань в рамках НАТО у сфері забезпечення безпеки європейського континенту.

