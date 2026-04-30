Макрон посетит финальный этап масштабных военных учений во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг примет участие в финальных военных маневрах двух десятков стран "Orion 26".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Военные учения под эгидой Франции стартовали 8 февраля на атлантическом побережье страны. В них принимают участие военнослужащие из 24 других стран, преимущественно европейских, а также из США, Канады и Объединенных Арабских Эмиратов. Целью учений является отработка стратегии и тактики ведения современной войны.

В последний день маневры будут проходить в муниципалитетах Маи-ле-Кам и Сюипп. Президент Франции станет свидетелем "финальной атаки", согласно сценарию учений, которые состоят из четырех частей.

Сначала Макрон сядет в боевой вертолет NHI NH90, откуда будет наблюдать за авианалетом беспилотников. После этого он осмотрит артиллерийские стрельбы в Сюиппе.

Третий этап дня учений состоится на учебном полигоне в Маи-ле-Кам, где президенту покажут траншеи, при обустройстве которых был использован опыт украинских военных.

В последнюю очередь Макрон наблюдать за тем, как самолет Mirage 2000 сбрасывает учебную бомбу на стрелковый полигон. Там также проведут стрельбы из пушек Ceasar, а также из танков Leopard и бронетехники. Президент Франции сядет в машину нового поколения, чтобы наблюдать за этой демонстрацией силы.

Напомним, СМИ ранее писали, что делегации ЕС готовят бюрократические симуляционные учения, направленные на подготовку к использованию положения о взаимной помощи в случае нападения на одну из стран.

В то же время в некоторых странах-членах ЕС существует опасение, что обсуждение положения о взаимной помощи в рамках Евросоюза может дать США повод для сокращения обязательств в рамках НАТО в сфере обеспечения безопасности европейского континента.

