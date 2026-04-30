В уряді Німеччини не занепокоєні заявою Трампа про можливість часткового виведення військ США

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його не занепокоїла заява президента США Дональда Трампа про можливе скорочення чисельності американських військ, розгорнутих у Німеччині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Der Spiegel.

Міністр заявив, що США ще за часів президентства Барака Обами дали зрозуміти європейцям, що будуть більше фокусуватися на Тихоокеанському регіоні, тому це не є чимось несподіваним.

На думку Вадефуля, це навпаки дозволяє Європі взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті.

"Ми повинні взяти на себе більше відповідальності, ми маємо стати сильнішими. Це може статися зараз. Ми спокійно розглянемо це разом", – сказав глава МЗС.

Він також висловив впевненість, що США не виведуть з Німеччини такі важливі бази, як Рамштайн, Ландштуль і Графенвер, оскільки вони так само служать американській безпеці.

Нагадаємо, 30 квітня президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.

Цей коментар Трампа з’явився на тлі його публічної суперечки з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зокрема, у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

У відповідь Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".