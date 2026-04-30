В правительстве Германии не обеспокоены заявлением Трампа о возможности частичного вывода войск США

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его не обеспокоило заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении численности американских войск, развернутых в Германии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Der Spiegel.

Министр заявил, что США еще во времена президентства Барака Обамы дали понять европейцам, что будут больше фокусироваться на Тихоокеанском регионе, так что это не стало чем-то неожиданным.

По мнению Вадефуля, это наоборот позволяет Европе взять на себя больше ответственности за безопасность на континенте.

"Мы должны взять на себя больше ответственности, мы должны стать сильнее. Это может произойти сейчас. Мы спокойно рассмотрим это вместе", – сказал глава МИД.

Он также выразил уверенность, что США не выведут из Германии такие важные базы, как Рамштайн, Ландштуль и Графенвер, поскольку они также служат американской безопасности.

Напомним, 30 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.

Этот комментарий Трампа появился на фоне его публичного спора с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

В частности, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

В ответ Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".