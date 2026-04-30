Трамп посоветовал Мерцу заняться войной в Украине и Германией, а не Ираном

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его замечания по Ирану и посоветовал тому уделять больше внимания войне в Украине и ситуации в собственной стране.

Об этом он написал на своей платформе Truth Social, передает "Европейская правда".

В своем заявлении американский президент указал на "неэффективность" Мерца в завершении российско-украинской войны и в решении проблем с иммиграцией и энергетикой в Германии.

"Канцлер Германии должен был бы уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и наведению порядка в своей расшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто борется с ядерной угрозой со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом!" – написал Трамп.

Накануне Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".

Это заявление президента США прозвучало после того, как в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

На этом фоне Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.