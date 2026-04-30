В Нидерландах бушуют лесные пожары на военных полигонах

За последние сутки в Нидерландах вспыхнуло не менее пяти лесных пожаров, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

О новых случаях пожаров стало известно на следующий день после того, как огонь охватил военный полигон в 'т-Харде. Пламя еще не успели локализовать.

Аналогичные пожары вспыхнули также в провинциях Северный Брабант и Лимбург, в частности в лесу между Гельденом и Кесселемом.

Фото: NOS

О пожаре также сообщили в Верте, где расположен военный полигон. По данным спасателей, площадь пожара составляет примерно 500 тысяч квадратных метров.

Сообщалось, что огонь достиг аэропорта Кемпен, из-за чего персонал и посетители аэропорта были эвакуированы.

"Огонь угрожает распространиться на наши резервуары с керосином. Пожарная служба тушит пламя с помощью восьми пожарных машин", – заявили в пресс-службе аэропорта.

По данным СМИ, пожар вспыхнул также на полигоне в городе Ойрсхот. Правоохранители предполагают, что пожар мог возникнуть во время операции военного вертолета. На месте продолжается расследование нидерландского Минобороны.

