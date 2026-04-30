Туск обурився президентським вето на зміни до виборчого законодавства

Прем’єр Польщі Дональд Туск обурився через ветування президентом Каролем Навроцьким ухвалених змін до виборчого законодавства.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Йдеться про підготовлені керівною "Громадянською коаліцією" зміни, що мали, за поясненням ініціаторів, ускладнити "брудні ігри" під час висування членів до виборчих комісій, а також мали запровадити посаду секретаря виборчої комісії, що наглядатиме за належним встановленням результатів голосування.

Президент Навроцький заявив, що ці поправки, на його думку, зіграють лише проти неупередженості й прозорості процесу і створюють загрозу політичного впливу, особливо у випадку секретарів виборчих комісій, що мають призначатися за участі мерів і очільників громад.

Також Навроцький заблокував зміни до сімейного кодексу, якими хотіли спростити процедуру розлучення для пар, які не мають неповнолітніх дітей і у випадках, коли дружина не вагітна. У 2024 році з усіх розлучень у Польщі 40% стосувалися пар без дітей.

Туск обурився рішеннями президента і заявив, що він таким чином "створює хаос".

"Президент, настільки послідовно ветуючи все, справді створює загрозу для безпеки й стабільності держави. Це неприйнятно… Як поправка до Виборчого кодексу може ветуватися, якщо вона мала на меті заблокувати нечисті ігри й маневри? Це просто суїцидальне вето", – заявив Дональд Туск.

Раніше президент заблокував поправки до кримінально-процесуального кодексу, розроблені керівною коаліцією.

Також Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння, натомість запропонував свою ідею.