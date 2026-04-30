Туск возмутился президентским вето на изменения в избирательное законодательство

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал и ветировал принятые Сеймом изменения в некоторые положения избирательного законодательства; премьер Дональд Туск возмутился этим решением.

Речь идет о подготовленных правящей "Гражданской коалицией" изменениях, которые должны были, по объяснению инициаторов, усложнить "грязные игры" при выдвижении членов в избирательные комиссии, а также должны были ввести должность секретаря избирательной комиссии, уполномоченного следить за надлежащим установлением результатов голосования.

Президент Навроцкий заявил, что эти поправки, по его мнению, сыграют только против беспристрастности и прозрачности процесса и создают угрозу политического влияния, особенно в случае секретарей избирательных комиссий, которые должны назначаться при участии мэров и руководителей общин.

Также Навроцкий заблокировал изменения в семейный кодекс, которыми хотели упростить процедуру развода для пар, не имеющих несовершеннолетних детей и в случаях, когда жена не беременна. В 2024 году из всех разводов в Польше 40% касались пар без детей.

Туск возмутился решениями президента и заявил, что он таким образом "создает хаос".

"Президент, настолько последовательно ветируя все, действительно создает угрозу для безопасности и стабильности государства. Это неприемлемо... Как поправка в Избирательный кодекс может ветироваться, если она имела целью заблокировать нечистые игры и маневры? Это просто суицидальное вето", – заявил Дональд Туск.

Ранее президент заблокировал поправки в уголовно-процессуальный кодекс, разработанные правящей коалицией.

Также Кароль Навроцкий решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение, вместо этого предложил свою идею.