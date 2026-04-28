Міністр культури Італії проігнорує відкриття Венеційської бієнале через павільйон РФ

Міністр культури Італії Алессандро Джулі не відвідає відкриття 61-ї Венеційської бієнале на знак протесту проти присутності російського павільйону на цьому заході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

Росія не брала участі у бієнале з 2022 року, року повномасштабного вторгнення в Україну. Але цьогоріч РФ вирішила знову відкрити свій павільйон за згодою Фонду бієнале.

"Міністр Алессандро Джулі не поїде до Венеції у дні, що передують відкриттю 61-ї Венеційської бієнале, і не візьме участі у церемонії відкриття, запланованій на 9 травня", – заявило Міністерство культури Італії.

Однак павільйон РФ залишатиметься закритим для відвідувачів з 9 травня до 22 листопада 2026 року, протягом усього терміну проведення заходу. Він буде відкритий лише для ЗМІ з 6 по 8 травня, повідомило новинне агентство Adnkronos минулої п’ятниці.

Міністр культури Італії не схвалював присутність Росії на бієнале, у березні він закликав до відставки Тамари Грегоретті, представниці Міністерства культури в раді директорів бієнале. Грегоретті не попередила про можливу присутність російського павільйону на заході, а також не висловлювала заперечень проти участі РФ.

Це питання викликало розбіжності в коаліції, причому проросійський міністр інфраструктури та транспорту Маттео Сальвіні виступив на користь участі РФ в бієнале.

Тим часом журі 61-ї Венеційської бієнале оголосило в четвер, що виключить Росію та Ізраїль з претендентів на нагороди.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна попросила Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.