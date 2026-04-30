Жюри Венецианской биеннале уходит в отставку на фоне споров об участии России

Международное жюри 61-й Международной художественной выставки Венецианской биеннале подало в отставку на фоне скандала, связанного с участием России и Израиля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Венецианской биеннале.

Все шесть членов жюри вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку после визита инспекторов Министерства культуры Италии.

Отмечается, что решение было принято после встречи членов комитета с президентом Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко на фоне недель напряженности в связи с открытием российского павильона на выставке и присутствием израильских художников.

Решение допустить Россию к участию в выставке вызвало бурную реакцию в мире и в самой Италии.

Итальянский министр культуры Алессандро Джули заявил, что не посетит открытие 61-й Венецианской биеннале в знак протеста против присутствия российского павильона на этом мероприятии.

В целом более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

В ответ на присутствие российского павильона ЕС официально приостановил трехлетний грант Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро.

Тем временем Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.