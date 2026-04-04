Иран 3 апреля подбил еще один военный самолет Соединенных Штатов, A-10 Thunderbolt II, пилот спасся и в безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.

Неназванный чиновник США рассказал, что Иран в пятницу подбил американский A-10 Thunderbolt II. Пилоту удалось вывести самолет за пределы территории Ирана, после чего он катапультировался и далее его успешно эвакуировали.

В Тегеране заявили, что самолет подбили иранские силы ПВО в районе Ормузского пролива, и что он упал в Персидский залив.

Перед этим над территорией Ирана сбили американский F-15, что стало первой такой потерей во время кампании в результате вражеского огня. Одного из членов экипажа подобрали американские силы, судьба его напарника неизвестна.

Иран также разыскивает второго члена экипажа и предлагает вознаграждение.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами по инфраструктуре, в частности по мостам и электростанциям.

По данным источников, попытки посредников приблизить США и Иран к перемирию зашли в тупик.