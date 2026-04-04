СМИ: разведка США считает, что Иран не согласится открыть Ормузский пролив

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников, пишет "Европейская правда".

В последних отчетах разведки США отмечается, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной "артерией" экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.

Аналитики разведки на основе имеющейся информации считают, что Тегеран продолжит и дальше блокировать пролив, чтобы сохранение высоких цен на энергоресурсы во всем мире было инструментом давления на США и подталкивало президента Трампа к быстрому сворачиванию кампании против Ирана – параллельно с давлением общественного мнения внутри страны.

В докладах также высказываются оценки, что война может даже усилить региональные позиции Ирана, поскольку сейчас он успешно демонстрирует свою способность контролировать этот стратегический путь и создает большие проблемы для соседей.

"В данном случае однозначно понятно, что сейчас Иран "почувствовал вкус власти" и свой контроль над проливом, поэтому он не скоро согласится уступить это", – говорит один из собеседников.

В пятницу Трамп, напомним, заявил, что сможет "легко разблокировать Ормузский пролив", но на это нужно время.

По словам чиновника из Белого дома, комментировавшего на условиях анонимности, Трамп убежден, что пролив действительно "очень скоро будет разблокирован" и Ирану не позволят диктовать условия в этом вопросе. В то же время президент США говорит, что для других стран этот вопрос гораздо важнее, чем для Штатов.

В экспертных кругах говорят, что потенциальная военная операция по разблокированию пролива является рискованной и не гарантирует надежного результата. Ширина Ормузского пролива в самом узком месте между берегами Ирана и Омана – около 33 км, однако коридор, по которому следуют танкеры, достигает в ширину всего 3 км для движения в обе стороны, что превращает суда в "легкие" цели. Даже если бы американские силы взяли под контроль побережье и острова вокруг пролива, Иран все равно сможет наносить удары по этому узкому коридору с глубины своей территории, применяя различные средства поражения.

Такие же аргументы против силовой операции по разблокированию Ормузского пролива озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

В созванном Великобританией консультативном заседании по путям разблокирования Ормузского пролива 2 апреля приняли участие более 40 стран.