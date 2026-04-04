В Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет должны согласовывать выезд из страны

С начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от центра карьеры Бундесвера, если планируют выезд из страны на срок более трёх месяцев.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Это требование вступило в силу в рамках закона о модернизации военной службы.

Как отмечается, с 1 января вступила в силу новая редакция закона о воинской обязанности (Wehrpflichtgesetz, WPflG). Ранее его положения, регулирующие обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялись лишь в двух исключительных случаях: при напряженной обстановке (Spannungsfall) или при необходимости обороны (Verteidigungsfall).

В то же время представитель Минобороны страны пояснил, что новые правила также устанавливают рамки военной регистрации и мониторинга.

"Согласно формулировке закона, мужчины в возрасте от 17 лет обязаны получить предварительное одобрение от соответствующего Центра карьеры Бундесвера для пребывания за границей, продолжающегося более трех месяцев", – сказал он.

Согласно закону, эта обязанность заканчивается в возрасте 45 лет.

Он отметил, что Бундесвер должен знать, кто может находиться за границей в течение длительного периода на случай чрезвычайной ситуации.

"Таким образом, здесь была создана правовая основа для поддержки практической реализации обязательных элементов новой военной службы – таких как обязательный медицинский осмотр, вступающий в силу 1 января 2026 года – в случае необходимости", – добавил он.

Напомним, в декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.

В январе 2026 года Бундесвер разослал первые анкеты 18-летним для прохождения соответствующего опроса.

Сообщалось, что в этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.