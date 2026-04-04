Буданов ожидает прибытия американской делегации в Киев после Пасхи

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ожидает, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

Об этом он заявил в комментарии Bloomberg, передает "Европейская правда".

Буданов отметил, что американская делегация во главе с посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером может посетить Киев после 12 апреля.

По его словам, в состав делегации может войти также сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Кушнер, Виткофф, Линдси Грэм – именно их ожидают. Кто еще будет там – посмотрим", – отметил Буданов.

Также Буданов отметил, что Украина может получить более весомые гарантии безопасности после визита американской делегации.

"Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это будет реализовано в ближайшее время. Что будет дальше – это другой вопрос. Но в отношении гарантий безопасности мы, бесспорно, достигли прогресса – мы уже движемся вперед", – подчеркнул глава ОП.

Отдельно он также добавил, что Украина получила просьбу от иностранных союзников прекратить регулярные авиаудары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной в Иране.

Накануне сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский пригласил американскую переговорную делегацию в Киев.

Также, по его словам, в ближайшие дни Украина включит в разработанный документ о гарантиях безопасности от США ответы на те вопросы, которые есть относительно этих гарантий.