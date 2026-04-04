Фіцо після розмови з Орбаном назвав Єврокомісію "кораблем, що пливе назустріч смерті"

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови зі своїм угорським візаві Віктором Орбаном закликав ЄС "до повернення здорового глузду", що, на його думку, означає відновлення діалогу з РФ щодо енергоресурсів.

Про це він написав у Facebook, пише "Європейська правда".

Як відомо, цього дня Орбан закликав ЄС "скасувати санкції та обмеження", накладені на російську енергетику. Цю вимогу він аргументував ситуацією на Близькому Сході.

Відтак Фіцо, своєю чергою, закликав ЄС "до повернення здорового глузду".

"Весь ЄС, а особливо Єврокомісія, починає нагадувати корабель, що пливе назустріч смерті, коли йдеться про енергетичну безпеку", – стверджує прем’єр Словаччини.

Він заявив, що уряди Словаччини та Угорщини "роблять усе можливе, щоб захистити свої національні економіки та громадян від ідеологічної сліпоти та некомпетентності ЄК, злісного президента України та наслідків війни проти Ірану".

"ЄС, і зокрема Європейська комісія, повинні негайно відновити діалог з Росією та забезпечити політичне й правове середовище, яке дозволить окремим державам-членам та ЄС загалом поповнити свої дефіцитні запаси газу та нафти й забезпечить постачання цих стратегічних сировинних ресурсів з усіх можливих джерел та напрямків, включаючи Росію", – вважає Фіцо.

На його думку, "безглузді санкції", що забороняють імпорт газу та нафти з Росії, "мають бути скасовані".

Також Фіцо вважає, що "має бути започаткована окрема ініціатива ЄС щодо якнайшвидшого припинення війни в Україні, а також мають бути вжиті рішучі заходи для відновлення роботи трубопроводу "Дружба".

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

