Фицо после беседы с Орбаном назвал Еврокомиссию "кораблём, плывущим навстречу гибели"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал ЕС "вернуться к здравому смыслу", что, по его мнению, означает возобновление диалога с РФ по вопросам энергоресурсов.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как известно, в этот день Орбан призвал ЕС "отменить санкции и ограничения", наложенные на российскую энергетику. Это требование он аргументировал ситуацией на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Фицо призвал ЕС "вернуться к здравому смыслу".

"Весь ЕС, а особенно Еврокомиссия, начинает напоминать корабль, плывущий навстречу смерти, когда речь идет об энергетической безопасности", – утверждает премьер Словакии.

Он заявил, что правительства Словакии и Венгрии "делают все возможное, чтобы защитить свои национальные экономики и граждан от идеологической слепоты и некомпетентности ЕК, злобного президента Украины и последствий войны против Ирана".

"ЕС, и в частности Европейская комиссия, должны немедленно возобновить диалог с Россией и обеспечить политическую и правовую среду, которая позволит отдельным государствам-членам и ЕС в целом пополнить свои дефицитные запасы газа и нефти и обеспечит поставки этих стратегических сырьевых ресурсов из всех возможных источников и направлений, включая Россию", – считает Фицо.

По его мнению, "бессмысленные санкции", запрещающие импорт газа и нефти из России, "должны быть отменены".

Также Фицо считает, что "должна быть инициирована отдельная инициатива ЕС по скорейшему прекращению войны в Украине, а также должны быть приняты решительные меры для возобновления работы трубопровода "Дружба".

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

