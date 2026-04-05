Суперник Орбана: майбутні вибори – це референдум щодо місця Угорщини у світі

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявляє, що парламентські вибори наступного тижня, на яких йому доведеться змагатися з політсилою прем’єр-міністра Віктора Орбана, стануть "референдумом" щодо того, чи продовжить Угорщина дрейфувати в бік східних автократій, чи зможе повернути собі місце серед демократичних суспільств Європи.

Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Мадяр, Орбан в останні роки привів країну до "повороту на 180 градусів", поставивши під загрозу її західну орієнтацію та заграючи з Москвою.

Однак, незважаючи на цей зсув, "угорці, як і раніше, вважають, що мир і розвиток Угорщини гарантуються членством у Європейському союзі та НАТО", додав він.

"Я думаю, що це дійсно буде референдум про місце нашої країни у світі", – сказав лідер "Тиси".

Він вважає, що його політсила здобуде переконливу перемогу на виборах 12 квітня, "бо навіть виборці "Фідес" не хочуть, щоб наша країна була російською маріонетковою державою, колонією, замість того, щоб належати до Європи".

Нагадаємо, днями мер угорського міста Батоньтереньє Іштван Орос заявив про вихід з Християнсько-демократичної народної партії (KDNP), що входить в урядову коаліцію, та закликав підтримати на кандидата від опозиційної партії "Тиса".

27 березня Віктор Орбан на передвиборчому мітингу зіштовхнувся з незвично великою кількістю контрдемонстрантів та був змушений зірватися на крик.

