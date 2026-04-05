Соперник Орбана: предстоящие выборы – это референдум о месте Венгрии в мире

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявляет, что парламентские выборы на следующей неделе, на которых ему предстоит соперничать с политической силой премьер-министра Виктора Орбана, станут "референдумом" о том, продолжит ли Венгрия дрейфовать в сторону восточных автократий или сможет вернуть себе место среди демократических обществ Европы.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мадяр, Орбан в последние годы привел страну к "развороту на 180 градусов", поставив под угрозу ее западную ориентацию и заигрывая с Москвой.

Однако, несмотря на этот сдвиг, "венгры, как и прежде, считают, что мир и развитие Венгрии гарантируются членством в Европейском союзе и НАТО", добавил он.

"Я думаю, что это действительно будет референдум о месте нашей страны в мире", – сказал лидер "Тисы".

Он считает, что его политическая сила одержит убедительную победу на выборах 12 апреля, "потому что даже избиратели "Фидес" не хотят, чтобы наша страна была российским марионеточным государством, колонией, вместо того, чтобы принадлежать к Европе".

Напомним, на днях мэр венгерского города Батоньтеренье Иштван Орос заявил о выходе из Христианско-демократической народной партии (KDNP), входящей в правительственную коалицию, ипризвал поддержать кандидата от оппозиционной партии "Тиса".

27 марта Виктор Орбан на предвыборном митинге столкнулся с необычно большим количеством контрдемонстрантов и был вынужден впасть в ярость.

Читайте также: Орбан идет к поражению. Как история о "предательстве", репрессиях и деньгах из России перевернула Венгрию.