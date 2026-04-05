Трамп с бранью повторил угрозы разбить ключевые электростанции и мосты Ирана через два дня

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил своей соцсети Truth Social.

Трамп, не сдерживаясь в формулировках, снова пригрозил разбомбить энергетическую инфраструктуру и важные мосты Ирана, если Тегеран не выполнит его ультиматум по разблокированию Ормузского пролива.

"Вторник будет днем электростанций и днем мостов в Иране, "все в одном". Ничего подобного больше не будет! Откройте тот чертов пролив, сумасшедшие негодяи, иначе окажетесь в аду – остерегайтесь!", – написал Трамп, добавив также фразу о "молитвах Аллаху".

Перед этим 4 апреля Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов, чтобы "заключить сделку" с США, пообещав в противном случае "устроить настоящий ад". В пятницу он заявил, что сможет "легко разблокировать Ормузский пролив", но на это нужно время.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной "артерией" экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.