Зеленський прибув до Сирії урядовим літаком Туреччини

Президент України Володимир Зеленський, який у неділю з’явився з візитом у столиці Сирії, прибув туди урядовим літаком Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На відео з прибуття Зеленського 5 квітня до Дамаска можна бачити, що він виходить з літака з написом "Турецька Республіка", схожого на урядовий борт.

Today in Damascus. We continue our active Ukrainian diplomacy aimed at real security and economic cooperation. Important meetings lie ahead – several substantive formats have been prepared. Every nation and every region deserves a peaceful life. pic.twitter.com/2uMYI7PeGA – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2026

Як випливає з повідомлень турецьких ЗМІ, це справді урядовий літак турецького уряду – цього ж дня до Сирії прибув з візитом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Про прибуття президента України тим самим літаком у турецькій новині не згадують, але зазначають, що Фідан долучиться до тристоронньої зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та Зеленським.

Зеленський, коментуючи свій візит, зазначив, що "продовжує активну дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії" і має попереду важливі зустрічі у "кількох змістовних форматах".

Нагадаємо, 4 квітня Зеленський прибув до Стамбула, де мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляли, лідери домовилися про нові кроки у безпековій співпраці.

Також Ердоган підтвердив Зеленському готовність прийняти у Туреччині наступний раунд перемовин щодо завершення російсько-української війни.



