Зеленский прибыл в Сирию правительственным самолетом Турции

Президент Украины Владимир Зеленский, который в воскресенье появился с визитом в столице Сирии, прибыл туда правительственным самолетом Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На видео с прибытия Зеленского 5 апреля в Дамаск можно видеть, что он выходит из самолета с надписью "Турецкая Республика", похожего на правительственный борт.

Today in Damascus. We continue our active Ukrainian diplomacy aimed at real security and economic cooperation. Important meetings lie ahead – several substantive formats have been prepared. Every nation and every region deserves a peaceful life. pic.twitter.com/2uMYI7PeGA – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2026

Как следует из сообщений турецких СМИ, это действительно правительственный самолет турецкого правительства – в этот же день в Сирию прибыл с визитом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

О прибытии президента Украины тем же самолетом в турецкой новости не упоминают, но отмечают, что Фидан присоединится к трехсторонней встрече с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа и Зеленским.

Зеленский, комментируя свой визит, отметил, что "продолжает активную дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия" и имеет впереди важные встречи в "нескольких содержательных форматах".

Напомним, 4 апреля Зеленский прибыл в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщалось, лидеры договорились о новых шагах в сотрудничестве в сфере безопасности.

Также Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность принять в Турции следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.