Axios: США и Иран обсуждают 45-дневное прекращение огня

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны, несмотря на то, что шансы на достижение соглашения в ближайшее время невелики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Axios со ссылкой на четыре источника из США, Израиля и региона, осведомленные о переговорах.

5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника.

Источники заявили, что шансы на достижение частичного соглашения в течение следующих 48 часов невелики, но это, вероятно, остается единственным шансом предотвратить резкую эскалацию войны в регионе.

Отмечается, что план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов.

Четыре источника, знакомые с дипломатическими усилиями, сообщили, что переговоры ведутся через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также посредством текстовых сообщений между посланником Трампа Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Посредники обсуждают со сторонами условия двухэтапного соглашения. Первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будет достигнуто окончательное прекращение войны. Срок может быть продлен, если для переговоров понадобится больше времени. Вторым этапом должно стать соглашение о прекращении войны.

Региональные посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение проблемы высокообогащенного урана Ирана – либо путем его вывоза из страны, либо путем разбавления – могут быть лишь результатом окончательного соглашения.

Эти два вопроса являются главными козырями Ирана в переговорах, и поэтому иранцы не согласятся полностью отказаться от них лишь ради временного прекращения огня.

Посредники хотят увидеть, сможет ли Тегеран пойти на частичные уступки по обоим вопросам на первом этапе соглашения. Они также работают над шагами, которые администрация Трампа могла бы предложить в контексте гарантии того, что прекращение огня не будет временным.

В то же время, по данным СМИ, страны региона обеспокоены тем, что иранский ответ на удар США и Израиля по энергетической инфраструктуре страны будет разрушительным для нефтяных и водных объектов стран Персидского залива.

Как сообщалось, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной "артерией" экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.

Напомним, в пятницу Трамп заявил, что сможет "легко разблокировать Ормузский пролив", но на это нужно время.