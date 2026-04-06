В Швеции после мощного шторма тысячи людей остались без света

В Швеции после мощного шторма "Дейв" сохраняются серьезные перебои в работе транспорта и энергоснабжении.

Об этом пишет STV, передает "Европейская правда".

Несмотря на то, что ночью Шведский метеорологический и гидрологический институт (SMHI) отменил оранжевое предупреждение, последствия непогоды ощущаются до сих пор.

По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, около 27 тысяч домохозяйств остаются без электроэнергии.

Отмечается, что ремонтные работы осложнены сильным ветром, который создает опасность для аварийных бригад. В компании Ellevio сообщили, что пока нет точных сроков полного восстановления электроснабжения.

Шторм также вызвал значительные перебои в работе железнодорожного транспорта. По данным Шведской транспортной администрации, ситуация остается напряженной, а движение поездов в ряде регионов частично или полностью приостановлено.

Расчистка путей задерживается из-за рисков для безопасности работников.

В то же время синоптики предупреждают, что уже во второй половине дня ветер может снова усилиться, особенно на юге страны.

По данным SMHI, максимальная скорость порывов ветра во время шторма достигала 39,2 м/с, а средняя скорость – 30 м/с.

Также писали, что шторм "Дейв", охвативший Британию на выходных, вызвал перебои в поставках электроэнергии, а также нарушил работу автомобильного и железнодорожного транспорта.

5 апреля шторм "Дейв" накрыл юг Норвегии. Из-за непогоды было нарушено движение транспорта, без света остались по меньшей мере 10 тысяч домов. В некоторых местностях сила ветра обновила рекордные показатели для апреля.

На севере Германии дерево, упавшее из-за сильного ветра, убило трех человек, среди которых младенец.