СМИ: Иран не согласился открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня

Иран отказался от предложения Пакистана по завершению войны с США и Израилем, в рамках которого Тегеран должен был разблокировать Ормузский пролив для прекращения боевых действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству, что Иран получил мирное предложение от Пакистана и рассматривает его, однако отказывается открывать Ормузский пролив в обмен на временное перемирие.

Он добавил, что Тегеран не будет воспринимать никаких сроков и давления по заключению соглашения. В Иране также убеждены, что США не готовы к постоянному прекращению огня, добавил источник.и

Так Тегеран отреагировал на рамочный план о прекращении боевых действий и дальнейшем заключении мирного соглашения от Пакистана, который в ночь на понедельник передал его также Соединенным Штатам. Исламабад ожидает, что детали договоренностей согласуют 6 апреля. План предусматривает немедленное прекращение огня и открытие Ормузского пролива, а также дальнейшее заключение всеобъемлющего соглашения в течение 15-20 дней.

Напомним, 5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив до вечера вторника.

По данным СМИ, американская разведка считает, что Иран вряд ли согласится открыть свободный проход для судов через Ормузский пролив, поскольку контроль над этой стратегически важной артерией экспорта нефти остается его единственным реальным козырем в переговорах с США.