Орбан на кордоні з Сербією назвав "Турецький потік" "пуповиною" економіки Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці у понеділок, 6 березня, поїхав на сербсько-угорський кордон, щоб оглянути газогін, на який начебто була спрямована "диверсія".

Про це він повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Орбан вирушив на місце подій разом із міністром закордонних справ країни Петером Сійярто.

"Ми їдемо не туди, куди слід: нам треба було б поливати, але замість цього ми вирушаємо до сербсько-угорського кордону, щоб оглянути там пункт входу газопроводу", – заявив він.

За словами Орбана, візит є необхідним, оскільки в неділю, 5 березня, їм довелося "замовити військову охорону" для угорської ділянки газопроводу, і оскільки "солдати щойно вирушають" на патрулювання, вони їдуть, щоб перевірити, як у них справи.

Як пише Telex, Орбан і Сійярто також з’явилися в прямому ефірі з кордону. Під час ефіру угорський прем’єр згадав і про Україну.

"Коли українці заблокували постачання російського газу через Україну, ми змогли ввести цей трубопровід в експлуатацію та збільшити його пропускну здатність", – сказав він.

Саме тому, за словами Орбана, "хоча ми перебуваємо під українською газовою блокадою, ми все ще можемо постачати Угорщині газ і, відповідно, енергію".

"Ось чому цей трубопровід такий важливий; він є пуповиною – якщо його перерізати, угорська економіка зупиниться", – сказав він.

Варто зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає російський слід у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

А директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли українського сліду у спробі диверсії на газогоні.