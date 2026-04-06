Орбан на границе с Сербией назвал "Турецкий поток" "пуповиной" экономики Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром в понедельник, 6 марта, поехал на сербско-венгерскую границу, чтобы осмотреть газопровод, на который якобы была направлена "диверсия".

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Орбан отправился на место событий вместе с министром иностранных дел страны Петером Сийярто.

"Мы едем не туда, куда следует: нам надо было бы обливаться водой (в Венгрии, как и в Украине, есть традиция Поливального понедельника на второй день после Пасхи, – ред.), но вместо этого мы отправляемся к сербско-венгерской границе, чтобы осмотреть там пункт входа газопровода", – заявил он.

По словам Орбана, визит необходим, поскольку в воскресенье, 5 марта, им пришлось "заказать военную охрану" для венгерского участка газопровода, и поскольку "солдаты только отправляются" на патрулирование, они едут, чтобы проверить, как у них дела.

Как пишет Telex, Орбан и Сийярто также появились в прямом эфире с границы. Во время эфира венгерский премьер вспомнил и об Украине.

"Когда украинцы заблокировали поставки российского газа через Украину, мы смогли ввести этот трубопровод в эксплуатацию и увеличить его пропускную способность", – сказал он.

Именно поэтому, по словам Орбана, "хотя мы находимся под украинской газовой блокадой, мы все еще можем поставлять Венгрии газ и, соответственно, энергию".

"Вот почему этот трубопровод так важен; он является пуповиной – если его перерезать, венгерская экономика остановится", – сказал он.

Следует отметить, что задолго до этого в Венгрии усилили охрану энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы", а Сербия также привлекла армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намекнул, что к сорванной "диверсии" может быть причастна Украина; официальный Киев категорически отверг обвинения и предполагает российский след в рамках вмешательства России в венгерские выборы в пользу Орбана.

А директор Военно-безопасного агентства Сербии Джуро Йованич заявил, что сербские службы не нашли украинский след в попытке диверсии на газопроводе.