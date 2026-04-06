Країни Балтії шукають спосіб висловити протест проти РФ на Венеціанській бієнале
Міністерство культури Литви заявило, що куратори павільйонів країн Балтії на Венеціанській бієнале розглянуть можливі заходи для висловлення чіткої опозиції щодо участі РФ у виставці.
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
За інформацією Міністерства культури, Литва не має наміру бойкотувати бієнале, але висловить тверду опозицію разом з іншими країнами.
"Балтійські країни розглядають різні громадські ініціативи, які будуть реалізовані під час самої бієнале, що дозволить послідовно та наочно висловити опозицію щодо участі Росії", – заявили у відомстві.
Як стало відомо, Росія знову відкриє свій павільйон і візьме участь у Венеційській бієнале цього року вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.
Європейська комісія вже заявила, що призупинить виконання гранту на 2 млн євро, наданого Фонду Венеційської бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року.
Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.