Страны Балтии ищут способ выразить протест против РФ на Венецианской биеннале
Министерство культуры Литвы заявило, что кураторы павильонов стран Балтии на Венецианской биеннале рассмотрят возможные меры для выражения четкой оппозиции относительно участия РФ в выставке.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
По информации Министерства культуры, Литва не намерена бойкотировать биеннале, но выразит твердую оппозицию вместе с другими странами.
"Балтийские страны рассматривают различные общественные инициативы, которые будут реализованы во время самой биеннале, что позволит последовательно и наглядно выразить оппозицию относительно участия России", – заявили в ведомстве.
Как стало известно, Россия снова откроет свой павильон и примет участие в Венецианской биеннале в этом году впервые после полномасштабного вторжения в Украину.
Европейская комиссия уже заявила, что приостановит выполнение гранта на 2 млн евро, предоставленного Фонду Венецианской биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года.
Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022-2024 годах.