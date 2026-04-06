Все меньше поляков положительно оценивают работу Туска на посту премьера
Работа премьер-министра Польши Дональда Туска продолжает вызывать все больше негатива у поляков.
Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос IBRiS, данные которого приводит Onet.
Деятельность Дональда Туска в марте положительно оценили 37% опрошенных. Произошло снижение этого показателя на 1 процентный пункт по сравнению с февралем и снижение на 5 процентных пунктов по сравнению с январем.
Лишь 13% опрошенных высказались о его работе "однозначно хорошо".
Негативное мнение о работе Туска на посту главы правительства высказали 57% респондентов (35% выбрали ответ: "категорически плохо"). Ответ "не знаю/трудно сказать" дали 6% опрошенных.
Исследование было проведено по заказу PAP 27–28 марта 2026 года методом CATI на выборке, насчитывающей 1067 взрослых поляков.
Стоит отметить, что работу польского президента Кароля Навроцкого одобрительно оценивают 50% граждан.
В мартовском рейтинге доверия президент Кароль Навроцкий занял первое место среди польских политиков.